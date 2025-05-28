Lice’de toplu mezar iddiası

Haber Merkezi

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, 1996 yılında Diyarbakır ile Bingöl kırsalında gerçekleştirilen askeri operasyon sırasında yaşamını yitiren PKK'li Mikdat Erkek’in cenazesine ulaşamayan ailesinin talebini Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle Meclis’e sunulan önergede, 1996’da “Atmaca” kod adlı operasyon sırasında Mikdat Erkek’in yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ailenin, cenazenin Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Şatos Köyü’nden geçen dereye atıldığı ve bu cenazelerin Diyarbakır’ın Lice ilçesindeki Üçdamlar (Bawerd) köyüne kadar ulaştığı yönündeki tanıklıklara dayanan bilgileri paylaştı.

Köylülerin aktardığına göre, Sarum Çayı kıyısında bulunan beş cenazenin, Üçdamlar Jandarma Karakolu’na teslim edildiği ve karakol bahçesinde açılan bir çukura toplu şekilde gömüldüğü iddia edildi. Eren’in verdiği bilgiye göre, 2010 yılında karakolun bulunduğu alana Üçdamlar Şehit Binbaşı Ercan Kurt Ortaokulu inşa edildi. Aile, okulun bulunduğu alanda bilimsel yöntemlerle kazı yapılmasını ve cenazeye ulaşılarak bir mezar sağlanmasını talep ediyor.