Lider Bodrum deplasmanda dağıldı

BODRUM, (DHA)- 1'inci Lig'de lider Bodrum FK yakaladığı müthiş çıkışın ardından Boluspor deplasmanında sert fren yaptı. Rakibine karşı ilk yarıda 10 kişi kaldığı maçta 3-0 kaybeden yeşil-beyazlı ekip bu sezon ikinci kez sahadan puansız ayrıldı. Son 5 maçtaki 4 galibiyet, 1 beraberlik aldığı yenilmezlik serisi sona eren Bodrum, bu mağlubiyete rağmen maç fazlasıyla ve 24 puanla liderliğini sürdürdü.

Bolu'da Berşan'ın henüz 25'inci dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalınca dağılan Bodrum FK, Teknik Direktör Burhan Eşer yönetiminde kalesinde ilk kez 3 gol birden gördü. Muğla temsilcisi bu mağlubiyeti unutarak cuma günü evinde İstanbulspor'u yenip milli araya zirvede girmeyi planlayacak.