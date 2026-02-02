Giriş / Abone Ol
Lider Fenerbahçe, Barça deplasmanında

Euroleague'in 26'ncı haftasında lider Fenerbahçe, Barcelona'ya konuk olacak. Son maçında Anadolu Efes'i 79-62 mağlup eden sarı-lacivertliler, kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor.

Spor
  • 02.02.2026 10:38
  • Giriş: 02.02.2026 10:38
  • Güncelleme: 02.02.2026 10:42
Kaynak: Spor Servisi
AA

Fenerbahçe, Euroleague'in 26'ncı haftasında yarın deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak. Palau Blaugrana Salonu'ndaki karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

Ligde oynadığı son 9 karşılaşmada 8 galibiyet elde eden ve üst üste 4 mücadeleyi kazanan sarı-lacivertli ekip, son maçında Anadolu Efes'i 79-62 mağlup etti.

Koç Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, bir maç eksiğiyle ligde lider durumda bulunuyor. Fenerbahçe, geride kalan 24 karşılaşmada 17 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertli ekip Ataşehir'de Barcelona'yı 72-71 yenmişti.

