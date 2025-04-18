Lider Galatasaray, Bodrum FK'yi 2-0'la geçti

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yi 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda hanesine 3 puan yazdırdı.

RAMS Park'ta yaklaşık 50 bin sarı-kırmızılı taraftar önünde oynanan maçın ilk yarısını Galatasaray domine etti. Rakibine pozisyon vermeyen sarı-kırmızılı takım, oyunu diğer yarı alana yıktı. İlk yarıda 10'a yakın pozisyona giren "Cimbom" aradığı golü 29. dakikada Lucas Torreira ile buldu. Bodrum FK'nin Portekizli kalecisi Diogo Sousa, ilk 45 dakikada yaptığı kurtarışlarla farkın açılmasına engel olurken devre arasına Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle girildi.

Müsabakanın ikinci yarısının büyük bölümünde oyunun kontrolünü ev sahibi takım elinde tuttu. Sarı-kırmızılı ekip, 81. dakikada Davinson Sanchez'in attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Kalan bölümde başka gol olmadı ve Galatasaray sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki 24. galibiyetini aldı. Beş beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Galatasaray, puanını 77'ye çıkararak şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha attı.

Ligdeki son 2 maçında galip gelemeyen Bodrum FK ise 34 puanda kaldı.

- Puan farkını 6'ya çıkardı

Galatasaray, haftanın açılış maçını kayıpsız geçerek hafta sonuna rahat girdi.

Ligde en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde bulunan sarı-kırmızılı ekip, Bodrum FK'yi yenerek maç fazlasıyla farkı 6'ya çıkardı.

- Sahasındaki son 15 lig maçını kaybetmedi

Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 15 lig maçında mağlup olmadı.

Son olarak geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybeden "Cimbom", bu sezonda RAMS Park'ta çıktığı 15 lig maçında yenilmedi.

Galatasaray, söz konusu 15 maçta 12 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

- Sahasında 5 maçtır gol yemiyor

Galatasaray, ligde iç sahada oynadığı son 5 maçta kalesinde gol görmedi.

İç sahada son olarak 18. haftadaki Göztepe müsabakasında gol yiyen sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 5 müsabakada rakiplerine gol fırsatı vermedi. "Cimbom" söz konusu maçlarda TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0, Adana Demirspor'u 3-0 (Hükmen), Onvo Antalyaspor'u 4-0, Sipay Bodrum FK'yi ise 2-0 yendi. Galatasaray, bu süreçte Fenerbahçe ile de 0-0 berabere kaldı.

Galatasaray, ayrıca bu sezon Süper Lig'de üst üste 2, toplamda 11. kez kalesini gole kapatmış oldu.

- Torreira, 3. golünü attı

Sarı-kırmızılı ekibin Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, bu sezon 3. kez gol sevinci yaşadı.

Müsabakanın 29. dakikasında duran top sonrasında kafayla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçiren Torreira, sarı-kırmızılı formayla bu sezonki gol sayısını 3'e çıkardı.

Torreira, daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinde birer gol atmıştı.

- Sanchez, gol sayısını 5'e çıkardı

Galatasaray'ın yıldız savunma oyuncusu Davinson Sanchez, bu sezon 5. golünü attı.

Sarı-kırmızılı ekibin savunmasının en önemli oyuncusu olan Sanchez, hücum katkısı vermeye de devam ediyor. Kolombiyalı stoper, karşılaşmanın 81. dakikasında farkı 2'ye çıkaran golü atarak takımını rahatlattı.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda birer golü bulunan Sanchez, Süper Lig'deki 3, toplamda ise 5. golünü kaydetti.

- Barış Alper Yılmaz, Eyüpspor maçında yok

Galatasaray'ın yıldız hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'in 33. haftasındaki ikas Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.

Müsabakaya sarı-kırmızılı ekipten Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara, sarı kart ceza sınırında çıktı. Maçın 31. dakikasında yaptığı faul sonrasında hakem Mehmet Türkmen'in sarı kartla cezalandırdığı Barış Alper, cezalı durumuna düştü.

- Sarı-kırmızılılar direkleri geçemedi

Galatasaraylı futbolcular, maçın ilk yarısında 2 kez direğe takıldı.

Müsabakanın 18. dakikasında Gabriel Sara'nın ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlak Arlind Ajeti'nin sırtından sektikten sonra üst direğe çapıp kornere çıktı.

İkinci kritik pozisyonu ise 38. dakikada yaşandı. Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak, kaleci Sousa'nın müdahalesinin ardından uzak direğe çarparak oyun alanına döndü.

- Galatasaray'ın penaltısı VAR'dan döndü

Sarı-kırmızılı ekibin kazandığı penaltı, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından iptal edildi.

Maçın 42. dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Gabriel Sara, Ahmet Aslan'dan sıyrıldıktan sonra yerde kaldı. Hakem Mehmet Türkmen, pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

VAR odasındaki Alman Markus Schmindt'ten gelen inceleme önerisi üzerine pozisyonu saha kenarında bir kez daha izleyen Türkmen, Ahmet'in Sara'ya faul yapmadığını tespit ederek penaltı kararından vazgeçti.

- Maç sonu "üçlü"sü Eren'den

Galatasaraylı futbolcular, müsabakanın ardından galibiyeti taraftarlarıyla kutladı.

Müsabakanın ardından ultrAslan'ın olduğu kale arkasına giden futbolcular, galibiyet sevincini yaşadı. Bu sırada taraftarın isteğiyle klasikleşen "üçlü" tezahüratını sol bek Eren Elmalı başlattı.

Taraftarlar daha sonra teknik direktör Okan Buruk, futbolcular Victor Osimhen ve Fernando Muslera'ya da sevgi gösterisinde bulundu.

- Bodrum FK kalecisi Sousa'dan kritik kurtarışlar

Ege temsilcisinin Portekizli file bekçisi Diogo Sousa, yaptığı kurtarışlarla takımını maçta tutmayı başardı.

Maça etkili başlayan rakibi karşısında 3, 7 ve 26. dakikalarında sahneye çıkan Sousa, meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önleyerek takımının geri düşmesini önledi. 26 yaşındaki kaleci, 38. dakikada yaptığı kurtarışla da farkın açılmasına mani oldu.

Sousa, 63 ve 80. dakikada kalesine gelen şutları engellemeyi başardı.