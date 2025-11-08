Lider Galatasaray Kocaeli’de sahne alıyor

Süper Lig’in 12. haftasında lider Galatasaray, yarın Kocaelispor’a konuk olacak. Kocaeli Stadı’ndaki mücadele saat 17.00’de başlayacak ve karşılaşmada düdüğü Çağdaş Altay çalacak.

Ligde oynadığı 11 maçta 9 galibiyet ve 2 beraberlikle 29 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde zirvede yer alıyor. Ev sahibi Kocaelispor ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 11 puanda.

EKSİKLER VE CEZALI SINIRI

Galatasaray’da iki önemli isim, Kocaeli deplasmanında forma giyemeyecek. Kasık fıtığı bulunan Yunus Akgün ile sağ arka adalesinde orta derece zorlanma ve kanama tespit edilen İlkay Gündoğan, kadroda yer almayacak.

Öte yandan Lucas Torreira sarı kart ceza sınırında. Uruguaylı orta saha oyuncusu, sarı kart görmesi hâlinde gelecek hafta oynanacak Gençlerbirliği karşısında cezalı duruma düşecek.

Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Ajax’ı deplasmanda 3-0’lık skorla deviren Galatasaray, Avrupa arenasında da rüzgârı arkasına aldı. Bu sonuçla Devler Ligi’nde puanını 9’a yükselten sarı-kırmızılılar, haftayı 9. sırada tamamladı.

19 MAÇTIR YENİLMİYOR, DIŞ SAHADA 9’DA 9 YAPTI

Okan Buruk’un öğrencileri Süper Lig’de 19 maçtır kaybetmiyor. Galatasaray, son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında Beşiktaş deplasmanında aldı. O günden bu yana ligde çıktığı 19 maçta 17 galibiyet, 2 beraberlik elde eden sarı-kırmızılı ekip; 47 gol atıp yalnızca 7 gol yedi.

Ayrıca dış sahada da etkileyici bir performans sergileyen Galatasaray, son 9 deplasman maçının tamamını kazandı. Bu süreçte 23 gol atan sarı-kırmızılılar, yalnızca 2 kez filelerinde gol gördü.

Bu sezon oynadığı 11 karşılaşmada 25 gol atan Galatasaray, Süper Lig’in en golcü takımı konumunda. Aynı zamanda kalesinde sadece 5 gol gören sarı-kırmızılılar, “en az gol yiyen takım” unvanını da elinde bulunduruyor.

Gol dağılımı da dikkat çekici: Mauro Icardi 6, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane ve Victor Osimhen üçer; Yunus Akgün ikişer; Gabriel Sara, Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve İlkay Gündoğan birer golle katkı sağladı. Bir gol ise rakip oyuncunun kendi kalesine geldi. Galatasaray, bu süreçte 6 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

OSİMHEN DURDURULAMIYOR

Son haftaların en formda ismi Victor Osimhen, son 4 resmi maçta 6 kez fileleri havalandırarak takımını sırtladı. Nijeryalı yıldız; Şampiyonlar Ligi’nde Ajax’a 3, Bodo/Glimt’e 2 ve Süper Lig’de Göztepe’ye 1 gol attı. Bu seride yalnızca Trabzonspor’a karşı skor üretemedi.