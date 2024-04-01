Lider Galatasaray, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak
Kaynak: AA
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.
RAMS Park'ta saat 20.30'da başlayacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Galatasaray, ligin geride kalan 30 maçlık bölümünde 26 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 81 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.
Atakaş Hatayspor ise 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 33 puan elde etti. Akdeniz ekibi böylelikle averajla 15. sırada yer aldı.