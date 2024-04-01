Lider Galatasaray, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.

RAMS Park'ta saat 20.30'da başlayacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Galatasaray, ligin geride kalan 30 maçlık bölümünde 26 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 81 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

Atakaş Hatayspor ise 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 33 puan elde etti. Akdeniz ekibi böylelikle averajla 15. sırada yer aldı.