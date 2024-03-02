Lider Galatasaray, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Kritik müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Ligde geride kalan 27 maçlık bölümde 23 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 72 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

Beşiktaş ise 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgiyle 46 puan elde etti. Siyah-beyazlılar, 28. hafta öncesinde averajla üçüncü Trabzonspor'un ardında dördüncü sırada yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Seyrantepe'de yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.