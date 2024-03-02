Lider Galatasaray, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.
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Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Kritik müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Ligde geride kalan 27 maçlık bölümde 23 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 72 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.
Beşiktaş ise 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgiyle 46 puan elde etti. Siyah-beyazlılar, 28. hafta öncesinde averajla üçüncü Trabzonspor'un ardında dördüncü sırada yer aldı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Seyrantepe'de yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.