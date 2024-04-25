Lider Galatasaray, yarın Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak.

Yeni Adana Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren Galatasaray, ligin geride kalan 33 maçlık bölümünde 29 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 90 puan topladı. Puan cetvelinde 11. sırada yer alan Yukatel Adana Demirspor'un ise 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 41 puanı bulunuyor.

İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı.