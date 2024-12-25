Lider Galatasaray’da 12 futbolcudan katkı

Spor Servisi

Galatasaray ilk yarıda 47 gol attı. Bunların 45’ini 12 futbolcu kaydetti. Rakipleri de 2 kez topu kendi filelerine gönderdi. 44 puanla lider durumda olan sarı-kırmızılı ekip; ligde Adana Demirspor, Kayserispor ve Rizespor'a 5'er, Trabzonspor'a 4, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Antalyaspor, Samsunspor ve Sivasspor'a 3'er, Hatayspor, Eyüpspor, Konyaspor ve Beşiktaş'a 2'şer, Alanyaspor ile Bodrum FK'ye 1'er gol attı.

Galatasaray'da Süper Lig'in ilk yarısında rakip fileleri en fazla sarsan isim Victor Osimhen oldu. Yıldız futbolcu, ligde çıktığı 11 maçta 9 gol kaydetti. Osimhen'i 8 golle Barış Alper Yılmaz, 5'er golle de Yunus Akgün ile Michy Batshuayi izledi.

Galatasaray, bu sezonun ilk bölümünde 16 maçta 19 kez kalesinde golü gördü.