Lider Muğlaspor evinde sahaya çıkacak

MUĞLA, (DHA)- 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Erbaaspor'u son dakika golüyle 1-0 yenerek liderlik koltuğuna oturan Muğlaspor, yarın evinde İskenderunspor'u konuk edecek. Muğla Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Sinan Özcan görev alacak. Muğlaspor'da sarı kart cezalısı orta saha Fatih Somuncu maçta görev yapamayacak. Bir maçı eksik şekilde 56 puanla zirvede yer alan Muğlaspor'un tecrübeli teknik direktörü Besim Durmuş sahaya 7'de 7 yapmak için çıkacaklarını belirterek taraftardan destek istedi. Son 15 maçı ise kaybetmediklerini belirten Durmuş, "Rakibimiz İskenderunspor da Play-Off'a kalma mücadelesi veriyor. Kolay maç yok. Biz kazanıp liderliğimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.