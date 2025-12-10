Lider Samsunspor, AEK'i konuk edecek

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nin 5. haftasında yarın Yunanistan temsilcisi AEK ile sahasında karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak.

Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu’ndan Jeremie Pignard yönetecek. Pignard’ın yardımcılıklarını Aurelien Drouet ve Thomas Luczynski üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ruddy Buquet olacak.

HEDEF İLK 8’İ GARANTİLEMEK

Konferans Ligi’nde yoluna namağlup devam eden Samsunspor, 5. haftaya 10 puanla ve averajla lider giriyor. Kırmızı-beyazlı ekip, AEK karşısında alacağı bir galibiyetle ilk 8’e kalmayı garantilemeyi hedefliyor.

Karadeniz temsilcisi, grup aşamasındaki maçlarında Legia Varşova’yı deplasmanda 1-0 mağlup ederken, Dinamo Kiev ve Hamrun’u sahasında 3-0’lık skorlarla geçti. Samsunspor, deplasmanda oynadığı Breidablik maçından ise 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar, gruptaki son karşılaşmasını Almanya temsilcisi Mainz 05 ile oynayacak.

Samsunspor’da sakatlıkları nedeniyle Breidablik karşısında forma giyemeyen Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly ve Lubomir Satka iyileşti. Teknik direktör Thomas Reis’in görev vermesi halinde bu üç isim AEK karşısında sahaya çıkabilecek.

Diğer yandan, Konferans Ligi’ne kadro bildiriminin ardından transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği AEK maçında forma giyemeyecek. Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlığı süren Afonso Sousa ile bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel de kadroda yer almayacak.