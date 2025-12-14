Lider VakıfBank dolu dizgin

VakıfBank, son şampiyon unvanıyla mücadele ettiği Vodafone Sultanlar Ligi’nde yeni sezondaki 11. maçı da kazandı.

Nilüfer Bld. Eker ile karşılaşan sarı siyahlılar, rakibini 3-0 mağlup ederken bu sezon VakıfBank Spor Sarayı’nda oynadığı 6. lig karşılaşmasında da rakiplerine set vermedi. Sarı siyahlılarda; Marina Markova 24, Chiaka Ogbogu 11, Zehra Güneş de 10 sayıyla çift haneli skor katkısıyla oynadı.

VakıfBank, ilk sette file önünde etkili bir performans sergiledi. Sarı siyahlılar, 6 blokla öne çıktığı seti 25 dakikada 25-19 ile hanesine yazdırırken, bu bölümde Marina Markova 7, Chiaka Ogbogu da 5 sayı üretti.

VakıfBank ilk sayıdan itibaren kurduğu skor üstünlüğünü ikinci setin tamamında sürdürürken, 6 oyuncusundan direkt skor katkısı aldığı seti 25-21 ile alarak karşılaşmada durumu 2-0’a getirdi. Üçüncü ve son seti de 25-21 ile kazanan VakıfBank, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Sultanlar Ligi lideri VakıfBank, set vermeden mağlup ettiği rakibi karşısındaki galibiyet serisini de sürdürmüş oldu. Sarı siyahlılar, rakibiyle tüm kulvarlarda karşılaştığı son 36 maçın tamamını kazandı.

SULTANLAR LİGİ’NDE YENİLGİYİ UNUTTU

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi’ne yoluna doludizgin devam ederken, kazanma serisini de 22 karşılaşmaya yükseltti. Bu sezon oynanan 11 maçı da kazanan sarı siyahlılar, geçen sezon da çıktığı son 11 maçın tamamında gülen taraf olmuştu.

VakıfBank bir sonraki maçında Vodafone Sultanlar Ligi’nde 17 Aralık Çarşamba günü saat 19.00’da Aras Kargo ile deplasmanda karşılaşacak.