Liderler halkın zaferini kutladı

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Dünyanın dört bir yanından liderler, Fransa’da sol ittifakın seçim zaferini kutladı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Fransa’daki seçimlerin yanı sıra İngiltere’de İşçi Partisi’nin zaferine işaret ederek “Avrupa'nın en büyük iki ülkesi, İspanya'nın bir yıl önce seçtiği yolun aynısını seçti. İngiltere ile Fransa, toplumsal ilerlemeye EVET, hak ve özgürlüklerdeki gerilemeye HAYIR dedi” ifadelerini kullandı.

İLHAM KAYNAĞI

“Fransa’da siyasi güçlerin aşırıcılığa karşı birleşerek büyüklük ve olgunluk gösterdiğini” belirten Brezilya’nın solcu Devlet Başkanı Lula da Silva, "Seçim sonuçları, İşçi Partisi'nin Birleşik Krallık'taki zaferinin yanı sıra, demokrasi ve sosyal adaletin savunulmasında ilerici kesimler arasındaki diyaloğun önemini güçlendiriyor. Güney Amerika için ilham kaynağı olmalı” dedi.

‘BERLİN OH ÇEKTİ’

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit ise Fransa'daki seçim sonuçlarının belli olmasının ardından, Alman hükümetinde “endişe duyulan şeylerin gerçekleşmemesinden dolayı belli bir rahatlama hissinin ağır bastığını” söyledi. Fransa’da yeni hükümetin oluşmasına ilişkin yorum yapmaktan kaçınan Hebestreit, “Bu seçim sonucundan ne çıkacağını zaman gösterecek ve Fransa karar verecek” ifadesini kullandı.