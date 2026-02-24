Liderler oylandı: Özel, Erdoğan'ı geride bıraktı

Türkiye'de bir süredir erken seçim tartışmaları devam ediyor. Muhalefet erken seçim talep ederken AKP ve MHP ise bu konuda 2027'yi işaret ediyor.

Buna karşın araştırma şirketleri anket çalışmalarına hız verdi. Son anket, ORC Araştırma'dan geldi. Ankettte katılımcılara siyasi parti genel başkanlarının görev onayı soruldu.

ORC Araştırma'dan yapılan açıklamada "Katılımcılara 20 siyasi parti genel başkanının ismi tek tek okunmuş ve "Görev yapma tarzlarını, politikalarını, söylemlerini onaylıyor musunuz? sorusu yöneltilmiştir" denildi.

ÖZGÜR ÖZEL ZİRVEDE

15-17 Şubat'ta 26 ilden 2 bin 275 katılımcıyla yapılan ankette zirvede CHP Genel Başkanı Özgür Özel yer aldı. Yüzde 49,8 onay alan Özel'i AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 45,4'le yüzde 22'yle Devlet Bahçeli takip etti.

Sıralama şöyle devam etti: Müsavat Dervişoğlu yüzde 15, Ümit Özdağ yüzde 12,7, Tuncer Bakırhan yüzde 12,5.