Liderler sıralamasında Erdoğan 4’üncü sırada

Haber Merkezi

Yöneylem Araştırma 2 bin 400 kişiyle gerçekleştirdiği ‘‘Siyasetçilerin Beğeni Düzeyleri’’ araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Dikkat çeken araştırma sonuçlarına göre listenin ilk üç sırasında CHP’li isimler yer alıyor. Yüzde 52,2 oy oranıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yurttaşın en beğendiği siyasetçi olurken, ikinci sırada yüzde 46 oy oranıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı.

Üçüncü sıraya ise yüzde 40,3 oy oranıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel yerleşti. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 39 oy oranıyla en beğenilen 4. siyasetçi oldu.