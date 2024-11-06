Liderlerden Donald Trump’a tebrik mesajları

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, bir kez daha ABD Başkanı seçildi. Son 3 seçimde de yarışan Trump, 2016-2020 arasındaki ilk döneminin ardından tekrar Beyaz Saray'a dönüyor.

Trump'ın zafer konuşmasının ardından peş peşe tebrik mesajları gelmeye başladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD seçimlerinde zaferini ilan eden Donald Trump’ı tebrik etti.

ABD’de yapılan seçimlerde zaferini ilan eden Donald Trump’a liderlerden tebrik mesajları gelmeye başladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, sosyal medya hesabından Trump’ı tebrik etti. Rutte, “Az önce Donald Trump’ı ABD Başkanı seçilmesi vesilesiyle tebrik etim. Trump’ın liderliği ittifakımızın güçlü kalmasında yine kilit bir rol oynayacaktır. NATO aracılığıyla barışı ilerletmek için kendisiyle yeniden çalışmayı dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.

ZELENSKİ'DEN TEBRİK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ise, “Etkileyici zaferi için Donald Trump’ı tebrik ederim” dedi.

Trump ile eylül ayında Ukrayna-ABD stratejik ortaklığını, Zafer Planı’nı ve Rusya’nın Ukrayna saldırılarını sonlandırma yollarının ele alındığı bir toplantı yaptıklarını hatırlatan Zelenski, “Güç yoluyla barış yaklaşımına bağlılığını takdir ediyorum. Ukrayna’da adil barışı getirebilecek ilke budur. Bunu birlikte hayata geçireceğimizden umutluyum” dedi.

“Başkan Trump’ın kararlı liderliği altında güçlü bir ABD dönemini dört gözle bekliyoruz” diyen Zelenski, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

“Her iki ülkenin de yararına olacak karşılıklı fayda sağlayan siyasi ve ekonomik işbirliği geliştirmek istiyoruz. Avrupa’nın en güçlü askeri güçlerinden biri olan Ukrayna, müttefiklerimizin de desteğiyle Avrupa’da ve Transatlantik toplumunda uzun vadeli barış ve güvenliği sağlamaya kararlı. Başkan Trump’ı şahsen tebrik etmek ve Ukrayna’nın ABD ile stratejik ortaklığını güçlendirmenin yollarını görüşmek için sabırsızlanıyorum.”

“DÜNYA İÇİN ÇOK İHTİYAÇ DUYULAN BİR ZAFER”

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “ABD siyasi tarihinin en büyük geri dönüşü. Başkan Trump’ı muazzam zaferinden dolayı kutluyorum. Dünya için çok ihtiyaç duyulan bir zafer” ifadelerini kullandı.

“DAHA FAZLA BARIŞ VE REFAH İÇİN”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Trump’ı tebrik ederek, “Dört yıl boyunca yaptığımız gibi birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum. İnancımızla. Saygı ve hırsla. Daha fazla barış ve refah için” ifadelerini kullandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani de Trump için tebrik mesajı yayımladı. Trump'ın yardımcısı J.D. Vance'i de tebrik eden Barzani, ikili ilişkileri güçlendirme çağrısı yaptı.