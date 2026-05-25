Liderlerin bayram programı belli oldu

Siyasi partilerin liderlerinin bayram programı belli oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayramda memleketi Manisa'da olacak. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bayramı İstanbul'da geçirecek.

Güncel
  25.05.2026 16:27
  • Giriş: 25.05.2026 16:27
  • Güncelleme: 25.05.2026 16:36
Kaynak: AA
Siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramı İstanbul'da geçirecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayramda Manisa'da olacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise bayramı Ankara'da geçirecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da bayramı Ankara'da geçirecek.

Bayramda DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Hatay'da, Tuncer Bakırhan da Ankara'da olacak.

