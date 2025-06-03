Liderlerin bayram programı belli oldu: Kim, nerede olacak?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere diğer siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu.

Erdoğan, bayramı İstanbul'da karşılayacak ve ailesiyle geçirecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, bayramın birinci gününü İstanbul'da diğer günlerini ise Manisa'da ailesiyle geçirmesi bekleniyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bayramın ikinci gününde Adana İl Örgütü'nde bayramlaşmaya katılacak, diğer günleri memleketi Hatay'da geçirecek. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan ise bayramda memleketi Kars'ta olacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayramını Ankara'da karşılayacak. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bayramı Ordu'da ailesiyle geçirecek.

DİĞER SİYASİ PARTİLER

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise bayram süresince Mekke ve Medine kentlerinde bulunacak.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bayramda İstanbul'da olacak.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal bayramı İzmir ve ardından Aydın'da, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise İstanbul'da karşılayacak.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da bayramda İstanbul'da olacak. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bayramı Ankara'da ailesiyle geçirecek.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın bayramda memleketi Kayseri'de olması bekleniyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, bayramda memleketi Yalova'da olması planlanıyor.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, bayram boyunca Ankara'da olup, ikinci gün genel merkezde partililerle bayramlaşacak.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise bayramda İstanbul'da olacak.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, bayramın ilk gününü memleketi Trabzon'da geçirecek. Baş, bayramın üçüncü günü ise İstanbul'da olacak.