LifePark'ta "Ormanda Caz ve Piknik" etkinliği düzenlendi

Lifepark'ta 22 Haziran'da "Ormanda Caz ve Piknik" etkinliği, geniş katılımla düzenlendi.

Festivalin müzik programı, Küba kökenli Leyanner Chibas Band’in Latin ezgileriyle başladı.

Ardından Türk cazının duayenlerinden Önder Focan Quartet feat. Meltem Ege, vokaliyle Elif Çağlar Quartet, Burhan Öçal Trio Leyla & Alex Wilson ve kapanışı yapan Jehan Barbur sahne aldı.

Etkinlik, klasik festivallerden farklı olarak izleyicilere geniş bir hareket alanı sundu. Katılımcılar kendi kamp sandalyelerini, battaniyelerini ve yiyeceklerini getirerek etkinlikte yer aldı.

Çok sayıda sanatsever izleyici ve dinleyicinin yer aldığını etkinlik, 12 yaş altı çocuklara ücretsiz olarak kapılarını açtı.

Evcil hayvan sahipleri de etkinlikte geniş katılım gösterdi.