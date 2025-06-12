LifePark’ta ormanda piknik ve caz festivali başlıyor

Doğayla iç içe bir caz festivali arayanlar için yılın en keyifli etkinliği Lifepark’ta gerçekleşiyor: 22 Haziran Pazar günü düzenlenecek “Ormanda Caz & Piknik”te Önder Focan, Elif Çağlar, Burhan Öçal, Jehan Barbur ve Leyanner Chibas gibi usta müzisyenler sahne alacak; katılımcılar kendi pikniklerini getirip yeşillikler arasında cazın büyüsünü yaşayacak.

Lifepark’ın yeşil atmosferinde gerçekleşecek bu özel günde, doğa ve caz müziği kusursuz bir uyumla bir araya geliyor. Sabah saatlerinde kapıların açılmasıyla birlikte, katılımcılar ağaçların gölgesinde kamp sandalyelerini kurabilecek, piknik örtülerini serip kendi getirdikleri yiyeceklerle keyifli sofralar hazırlayabilecek. Doğal bir ortamda, şehirden uzak bir gün geçirmek isteyenler için Ormanda Caz & Piknik, yazın kaçırılmayacak duraklarından biri olacak.

Festivalin müzik programı da en az atmosferi kadar zengin. Küba kökenli Leyanner Chibas Band’in sıcak Latin ritimleriyle başlayacak etkinlikte, Türk caz sahnesinin usta isimleri sahne alacak. Önder Focan Quartet feat. Meltem Ege ile cazın klasik tınılarına dokunacak, Elif Çağlar Quartet ile uluslararası bir vokal deneyimi yaşayacak, Burhan Öçal’ın Trio Leyla & Alex Wilson projesiyle ritmin kökenine ineceksiniz. Gün, Jehan Barbur’un büyüleyici sesiyle kapanacak.

Aile dostu yapısıyla öne çıkan etkinlikte, 12 yaş altı çocuklar ücretsiz olarak katılabiliyor. Ayrıca minik misafirler için ayrılmış özel oyun alanları da bulunuyor. Etkinlik aynı zamanda patili dostlara açık; evcil hayvan sahipleri sevdikleriyle birlikte doğada müziğin tadını çıkarabilecek.

Lifepark’ın içinde gün boyu hizmet verecek olan yeme içme alanlarında ise sokak lezzetlerinden dünya mutfağına kadar pek çok alternatif sizi bekliyor. Dışarıdan alkollü içecek getirmek mümkün olmasa da, alanda çeşitli bar noktalarında içecek servisi sunuluyor.

Biletler şu anda avantajlı dönem fiyatlarıyla satışta. Genel katılım bileti 800 TL, dört kişilik özel piknik masası seçeneği ise 4.000 TL’den başlıyor. Biletler lifeparkbilet.com, Biletix ve Passo üzerinden satın alınabiliyor.