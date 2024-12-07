Ligde derbi günü

Spor Servisi

Süper Lig’in 15’inci haftası derbi maça sahne olacak. Beşiktaş bugün Tüpraş Stadyumu’nda Fenerbahçe’yi konuk edecek. beyazlı takım ile sarı-lacivertli ekip, Türk futbol tarihinde bugüne dek 359 kez karşılaştı.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924’te Fenerbahçe’nin 4-0’lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkati çekiyor. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 135, Beşiktaş 127 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Ezeli rekabette Fenerbahçe 499 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 457 gol kaydetti. Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig’de 137. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 136 maçta sarı-lacivertliler 49, siyah-beyazlılar 42 galibiyet elde etti. 45 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 12 maçın 6’sı beraberlikle sonuçlandı. 2018-2019 sezonundan bu yana yapılan 12 derbinin 3’ünü siyah-beyazlı takım, 3’ünü ise sarı-lacivertli ekip kazandı.