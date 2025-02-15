Ligde haftanın zorlu maçı: Beşiktaş-Trabzon

Spor Servisi

Süper Lig'de haftanın zorlu maçında Beşiktaş evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Bu sezon beklentilerinin çok uzağında kalan iki büyük takım kazanarak hem Avrupa kupaları yarışına dahil olmak hem de taraftarlarını sevindirmek istiyor.

Karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Beşiktaş'ta bordo-mavililere karşı Bakhtiyor Zaynutdinov, Emrecan Terzi ve Gabriel Paulista sakatlıkları dolayısıyla forma giyemeyecek. Trabzonspor'da ise Dragus ve Nwakaeme'nin sakatlıkları bulunuyor.

Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'de 104. kez rakip olacak. İki takım arasında ligde oynanan 103 maçta Kara Kartal 38, bordo-mavililer 37 galibiyet aldı. Takımlar, 28 karşılaşmada ise berabere kaldı. Beşiktaş'ın attığı 145 gole, Trabzonspor 119 golle karşılık verdi.