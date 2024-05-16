Ligin en çok gol atanı Fenerbahçe, en az gol yiyeni Galatasaray

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında derbi maçta rakip olacak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ligdeki gol istatistikleri dikkati çekiyor.

Ligde geride kalan 36 maçta kaydettiği 92 golle en golcü takım ünvanına sahip olan Fenerbahçe, kalesinde 31 gol gördü. Galatasaray'ın dikkati çeken istatistiklerinden birisi yediği gol sayısı. 36 maçta rakip forvetlere 24 kez gol izni veren sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda.

Galatasaray bu sezon sahasında oynadığı 18 lig maçını da kazanırken, Fenerbahçe ise deplasmanda yenilmeyen tek takım konumunda. Sarı-lacivertliler 18 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik aldı.