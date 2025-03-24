Likitide Senedi İhracı ne demek? Merkez Bankası'nın Likitide Senedi İhracı hamlesi ne anlama geliyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), vadesi 91 güne kadar likidite senetlerinin ihraç edilmesine karar verildiğini bildirdi. Karar sonrası ise likitide, likitide senedi ve likitide senedi ihracı ne demek, nedir soruları gündemdeki yerini aldı. TCMB tarafından yapılan likidite senetleri ihracına ilişkin duyuruda, Banka'nın parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek ve sıkı parasal duruşu desteklemek amacıyla sterilizasyon araçlarını kullanmaya devam ettiği belirtildi. Peki, Likitide Senedi İhracı ne demek? Merkez Bankası'nın Likitide Senedi İhracı hamlesi ne anlama geliyor? İşte detaylar!

LİKİDİTE NEDİR?

Likidite, bir varlığın piyasa fiyatında önemli bir değişikliğe yol açmadan hızlı bir şekilde alınıp satılabilmesini ifade eder. Piyasa likiditesi, bireylerin veya firmaların varlıklarının ne kadar hızlı ve değer kaybına uğramadan el değiştirebildiğini gösterir.

Bir piyasanın likit olup olmadığı, işlemlerin ne kadar hızlı gerçekleştirildiği ve fiyat dalgalanmalarının ne derece az olduğu ile değerlendirilir. Likidite seviyesi yüksek piyasalarda alım satım işlemleri daha kolay ve istikrarlı bir şekilde gerçekleştirilebilir.

LİKİDİTE SENEDİ NEDİR?

Likidite senedi, para politikası etkinliğini artırmak amacıyla kullanılan finansal araçlardır. İngilizce'de "Liquidity Bills" olarak adlandırılan bu senetler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kanunu’nun 52. maddesi uyarınca ihraç edilebilir. TCMB, kendi nam ve hesabına likidite senetleri çıkararak piyasadaki para arzını düzenleyebilir.

Bu senetler genellikle piyasalardaki fazla likiditeyi azaltmak, enflasyon kontrolüne katkı sağlamak ve para politikasının etkinliğini artırmak için kullanılır. Kısa vadeli finansal araçlar olarak tanımlanan likidite senetlerinin maksimum vadesi 91 gün olarak belirlenmiştir.

LİKİDİTE SENEDİ İHRACI NEDİR?

Likidite senedi ihracı, TCMB tarafından piyasalardaki fazla likiditenin çekilmesi ve para politikasının daha etkin hale getirilmesi amacıyla yapılan bir uygulamadır. Merkez Bankası Kanunu’nun 52. maddesine göre TCMB, vadesi 91 günden fazla olmayan likidite senetleri ihraç edebilir. Bu senetler, ikinci el piyasalarda alınıp satılabilir ve gerekli görüldüğünde erken itfa edilebilir.

Likidite senetleri, sadece açık piyasa işlemlerinin etkinliğini artırmak amacıyla ihraç edilir ve alternatif bir yatırım aracı olarak görülmemelidir. TCMB, döviz piyasalarındaki oynaklığı kontrol altına almak ve TL likiditesini düzenlemek amacıyla belirli vadelerde likidite senetleri ihraç etmektedir.

Son olarak, TCMB tarafından 50 milyar TL'lik 30 gün vadeli likidite senedi ihracı için bir ihale açılmış ve bu ihalede toplam 18,4 milyar TL kabul edilmiştir. Tekliflerin toplamı 84,2 milyar TL'ye ulaşırken, ortalama basit faiz yüzde 47,69 ve ortalama bileşik faiz yüzde 59,65 olarak gerçekleşmiştir.

TCMB verilerine göre, 21 Mart itibariyle piyasada 674,1 milyar TL'lik likidite fazlası kaydedilmiştir. Bu nedenle, likidite senetleri para politikasının uygulanmasında kritik bir araç olarak görülmektedir.