Likya Cup Yat Yarışları sona erdi

Kemer Belediyesi’nin destekleriyle Kemer Belediyesi Yat Yelken Spor Kulübü tarafından düzenlenen Likya Cup Yat Yarışları sona erdi. Yarışlarda dereceye giren sporculara düzenlenen ödül töreni ile kupa verildi.

Yelkencileri bir araya getirerek, Kemer bölgesinin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla yapılan yarışlara 15 yat katıldı. Likya tarihinin en önemli kentlerinden olan Phaselis’in yaban gülünü hatırlatmak, Fransızlara ait savaş gemisi olan Paris 2’yi batıran Mustafa Ertuğrul Aker’i anmak adına düzenlenen yarışlarda dereceye girenlere ödüllerini Kaymakam Solmaz, Belediye Başkanı Topaloğlu, Sahil Güvenlik Komutanı Tuna verdi.

Yarışlarda genel klasmanda Ahmet As ve ekibi birinci oldu. Destek A kategorisinde Yiğit Akdeniz ve ekibi birinci olurken, Soner Özek ve ekibi ikinci oldu. Taner Türk ve ekibi ise üçüncülüğü elde etti. Destek B kategorisinde, Fırat Yılmaz ve ekibi birinci oldu. İkinciliği Orhan Yeşilli ve ekibi alırken, üçüncülüğü ise Fevzi Atşan ve ekibi aldı. Destek C kategorisinde ise Ahmet As ve ekibi birinci oldu. Mişel Vanmennekes ve ekibi ikinci olurken, Halil Serdar Değerli ve ekibi üçüncü oldu.

Ödül töreni sonrası Kaymakam Solmaz ile Başkan Topaloğlu, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ödül töreni sonrasında yaptığı açıklamada, Likya Cup Yat Yarışlarının Kemer turizmi ve denizciliği anlamında büyük öneme sahip olduğunu söyledi.