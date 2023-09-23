Likya Cup Yelkenli Yat Yarışları başladı

Antalya’nın Kemer ilçesinde Belediye Yat Yelken Spor Kulübü tarafından düzenlenen Likya Cup Yelkenli Yat Yarışları başladı. Yarışlar öncesinde Kemer Belediyesi Yat Yelken Spor Kulübü’nde sporculara yarış hakkında brifing verildi. Bölgede yapılan tek yelken yarışı olması açısından önem arz eden yarışların ilk günü, dünyaca ünlü Paris 2 Batığı yakınlarından start aldı.

Yarışmaya katılan 15 yat, Tekirova Mahallesi Üç Adalar mevkisine gidip, Phaselis Antik Kenti Limanı’nda yarışı tamamladı. Kemer Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de yarışmaya katılan 15 yelkenli yata eşlik ederek, çevrede güvenlik önlemi aldı. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, Likya Cup yarışlarının Kemer’deki denizcilik sektörüne ve deniz sporlarına büyük katkısı olduğunu söyledi.

Yarışların geleceğin denizcilerinin yetişmesine de örnek teşkil ettiğine işaret eden Belediye Başkanı Topaloğlu, “Likya Cup yarışları bölgemizde yapılan tek yelken yarışı olması açısından çok önemli. Yarışlar bölgemizdeki doğal güzelliklerin de ön plana çıkarılması ve turizme katkı sağlaması açısından oldukça değerli. Kemer Belediyesi olarak çocuklarımızın yelkenle buluşmasına büyük önem ve destek veriyoruz. Yarışların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Yarışlar, yarın Kemer G-Marina ile Fener Sığlığı arasında verilecek startın ardından Kiriş rotasıyla sona erecek.