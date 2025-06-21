Likya Yolu tehdit altında

Ebru ÇELİK

Antalya’’nın Kaş, Demre, Finike ve Kalkan ilçelerini kapsayan duble yol projesi için verilen ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) olumlu kararına açılan davalar sürerken, uzmanlar bölgede keşif yaptı.

Keşif sonrası yapılan açıklamada, projenin ekolojik ve kültürel açıdan ciddi tahribat riski taşıdığı vurgulandı. Proje toplamda 9 koruma alanı ve Myra, Sura, Hoyran, Kyaenai gibi 11 arkeolojik sit alanını etkiliyor. rotasını da tehdit ediyor.

Finike’den tünelle başlayarak Demre’ye uzanan yol, Beymelek Lagünü’nü ve örtü altı tarım yapılan hassas tarım alanlarını da kapsıyor.

ÇED raporunda 321 hektarlık tarım, orman ve makilik alanın yok olacağı, 66 binin üzerinde ağacın kesileceği belirtilirken Finike Portakalı üretim alanları da bu projeden doğrudan etkilenecekler listesinde.

Keşfin ardından Kaş Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Murat Akoy, şöyle konuştu:

“ÇED raporunda, kuyuların ‘sorunsuz taşınabileceği’ çelişkili ifadeler var. Bölge zaten mevcut yollarla ulaşılabilir durumda. Daha düşük maliyetlerle genişletilip modernize edilebilir. Ancak yeni yol projesi, yüksek maliyetli ve doğaya, arkeolojik mirasa, yerel halkın geçim kaynaklarına büyük zararlar verecek bir tahribat riski taşıyor.’’