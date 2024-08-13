Lille'den Fenerbahçe paylaşımı: Fırtına öncesi sessizlik

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bu akşam konuk edeceği Lille, sosyal medya hesabından "Fırtına öncesi sessizlik" mesajıyla İstanbul fotoğrafları paylaştı.

Fransa'da oynanan ilk maçı Lille, son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 kazanmıştı.

İki takım arasındaki rövanş maçı bugün TSİ 20.00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Maçı kazanan ekip Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynama hakkı elde edecek. Elenen takım ise UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için play-off oynayacak.

Lille, kaybetmezse turu geçen taraf olacak. Fenerbahçe'nin turu geçmesi için iki farklı galibiyete ihtiyacı var. Tek farklı Fenerbahçe galibiyeti halinde ise maç önce uzatmalara ardında penaltılara gidecek.