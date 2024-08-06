Lille-Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Kadroda değişiklik olacak mı?

Jose Mourinho liderliğindeki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonalar Ligi 3. Ön eleme turu ilk maçında Fransa'nın Lille takımı ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 21.30'da canlı olarak yayınlanacak.

UEFA Şampiyonalar Ligi 3. Ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Fransız temsilcisi Lille ile bu akşam kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadelede Fenerbahçe, Istanbul’a avantajlı bir skorla dönmek için sahada ter dökecek.

Avrupa kupalarındaki 273. karşılaşmasına çıkacak olan Fenerbahçe, rakip fileleri 372 kez havalandırırken kalesinde ise 388 gol gördü.

LİLLE-FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMLERİ

Lille-Fenerbahçe maçının orta hakemi Rumen Istvan Kovacs olurken, yardımcıları ise aynı ülkeden Mihai Marica ile George Florin Neacsu olacak.

LİLLE-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Lille-Fenerbahçe maçı bu akşam saat 21.30’da Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE KADROSU NE OLACAK?

Lille-Fenerbahçe karşılaşması öncesi Fenerbahçe’nin yeni transferleri de ilk 11’de yer alabilir. Fenerbahçe’nin Al Ahli’den transfer ettiği sol kanat transferi Allan Saint-Maximin ile Sevilla’dan transfer ettiği Youssef En-Nesyri, teknik direktör Jose Mourinho’nun tercihi doğrultusunda ilk 11’de yer alabilir. Buna karşın Fenerbahçe’nin bir diğer santraforu olan Edin Dzeko’nun yüksek performansı da Mourinho için kararı zorlaştıran bir diğer etken. Öte yandan Fenerbahçe’nin yıldızlarından Fred ise bu karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE’NİN PİYASA DEĞERİ LİLLE’İN ÜZERİNDE

Bugün şampiyonalar ligi 3. Ön eleme turunda kozlarını paylaşacak olan Lille ile Fenerbahçe’nin birbirine3 yakın piyasa değerleri bulunuyor. Transfermarkt verilerine göre Fenerbahçe’nin piyasa değeri 252.38 milyon euro olurken, Lille’nin piyasa değeri 243.50 milyon euro olarak gösteriliyor. Lille’in kadrosunda kaleci Lucas Chevalier 25 milyon Euro piyasa değeriyle, santrafor Jonathan David ise 50 milyon euro piyasa değeriyle dikkat çekiyor. Fenerbahçe’nin en yüksek piyasa değerine sahip oyuncusu ise 30 milyon euro ile sol bek Ferdi Kadıoğlu.

FENERBAHÇE TURU GEÇERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Fenerbahçe’nin Fransız temsilcisi Lille’i elemesi halinde play off turundaki rakibini Çekya temsilcisi Slavia Prag ile Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'nın eşleşmesi belirleyecek.