Limak gözünü Suriye'ye dikti: "Yeniden yapılanma sürecinde bulunmak istiyoruz"

AKP’den en çok kamu ihaleleri alan holdinglerin başında gelen Limak Holding gözünü Suriye’ye dikti. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Suriye'de Türk ve Amerikalı yatırımcıların birlikte iş yapabileceğini belirtti.

Özdemir, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bu yılki Davos Zirvesi'nin daha önce katıldığı zirveler arasında en ilginç olanlardan biri olduğunu ifade ederek, ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveye gelişinin ardından jeopolitik ve jeoekonomik risklere ilişkin algıda bir rahatlama yaşandığını söyledi.

"AVANTAJA ÇEVİREBİLİRİZ"

Özdemir, jeopoitik ayrışmaların yaşandığı bir dönemde olduklarına dikkati çekerek, Türkiye'nin ABD ve Avrupa arasındaki gerginliği bir “avantaj”a çevirebileceğini söyledi.

Suriye'de Türk ve Amerikalı yatırımcıların birlikte iş yapabileceğini ifade eden Özdemir, "Bizim sınıra yakın çimento fabrikalarımız var. Ciddi bir talep var. Biz altyapı yatırımcısıyız. Havaalanları, yollar, enerji tesisleri yapıyoruz. Dolayısıyla Suriye'nin yeniden yapılanma sürecinde Limak olarak bulunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Özdemir, turizm, inşaat ve enerji sektörlerinde uygun zaman geldiğinde şirketlerini halka açma hedeflerinin bulunduğunu belirterek, "Her şirketimizi zamanı geldiğinde halka açmak, sürdürülebilirliği devam ettirmek ve gelecek nesillere şirketlerimizi sağlıklı bir şekilde iletmek konusundaki çabalarımız sürecek" dedi.

"BARIŞ SÜRECİ" VURGUSU

Bölgedeki barış sürecine inandıklarını ve Orta Koridor'un Türkiye’ye önemli katkılar sunacağını ifade eden Özdemir, "Gelen tüm enerji ve ulaşım hatları Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidecek. Bu durum, bölgedeki gücümüzü de artırıyor. Orada yapılacak yatırımlar Türk şirketleri tarafından yapılabilir" diye konuştu.