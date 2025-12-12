Limak'ın altın-gümüş madenine dava

Ayvalık Tabiat Platformu, Balıkesir Çevre Platformu, Burhaniye Çevre Platformu, Gömeç Çevre Platformu, Gökçeyazı Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve yörede yaşayan yurttaşlar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen ÇED Olumlu kararının iptali için dava açtı.

Davacılar, projenin bölgedeki ormanları, su kaynaklarını, tarım arazilerini ve insan sağlığını geri dönülemez şekilde tahrip edeceğini belirterek, kararın yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini talep etti.

8 bin 720 sayfa (910 sayfası kök rapor) olarak hazırlanan ÇED raporunun uzunluğu ve indirme güçlüğü dosyanın daha fazla sayıda uzman tarafından değerlendirilmesini aksattı, raporda çok fazla eksiklik ve hata saptandı.

Metalik madenciliğin yıllardır kirlettiği ve zarar verdiğ Balya’da, Karlık ve Söbücealan köyleri yakınlarında işletilmek istenen Altın-Gümüş Madeni projesi ile ilgili olarak aşağıda yer alan hususlar dava dilekçesinde yer aldı. Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

YERLEŞİM YERLERİNE ÇOK YAKIN

Proje, yerleşim yerlerine çok yakın. Karlık Mahallesi’ndeki bir konutun mesafesi sadece 120 metre. Açık ocağın mahalleye mesafesi ise 438 metredir. Dinamit patlatmaları, toz ve gürültü nedeniyle bölge yaşanmaz hale gelecek.

ORMAN EKOSİSTEMİ YOK EDİLECEK

Proje alanının % 84’ü ormanlık alandan oluşuyor. Projeye göre bozuk orman olarak adlandırılan bölümler hariç tutularak yapılan hesaplamaya göre 19.729 ağaç kesilecek. Tüm orman dikkate alındığında bu rakam daha da yükselecek. Üstelik ormanlık alanda ekonomik değeri yüksek olan fıstık çamları da var ve 5.655 adet fıstık çamı kesilmesi öngörülüyor. Büyük bir orman ekosistemi, içindeki tüm canlıları ile birlikte yok edilecek.

MANYAS KUŞ CENNETİ TEHLİKE ALTINDA

Projede açılacak yer altı kuyularından temin edilecek su kullanılacak. Günde yaklaşık 10 bin kişinin su ihtiyacına denk gelen 1.971 ton su tüketilecek. Proje alanı ve çevresinde yer alan Kavlak Deresi ve diğer su kaynakları Manyas Barajı havzasını besliyor. Bu nedenle olası bir siyanür veya ağır metal sızıntısı doğrudan Manyas Barajı’nı ve Marmara Denizi’ni kirletecek. Ayrıca maden sahasının yeraltı sularını kirletme potansiyeli yüksek olan geçirgen bir zemin üzerinde olduğu belirtiliyor.

PROJEDE SİYANÜR GİBİ TEHLİKELİ KİMYASALLAR KULLANILACAK

Projede, siyanür, kostik, tuz ruhu gibi çok tehlikeli kimyasallar kullanılacak. Ayrıca çok tehlikeli olan civa buharının da oluşma ve havaya karışma riski var. Alınan önlemlerin yetersiz kalması ve olası kazalar bölgeyi riske atacak.

TARIM VE HAYVANCILIK VE BİYOÇEŞİTLİLİK TEHLİKEYE GİRECEK

ÇED alanı içerisinde yer alan tarım alanları yok olacak. Ayrıca, tozuma, kimyasallar nedeniyle civardaki tarım alanları da kontamine olacak ve tarım ve hayvancılık yapılamayacak. Endemik bitkiler ve hayvanlar yok olacak.

ÇED KARARINDAN ÖNCE İŞLETME İZNİ VERİLMİŞ-İKİ KÖY HARİTADAN SİLİNECEK

Maden Yönetmeliği’nin 111. maddesine aykırı olarak, henüz ÇED kararı çıkmadan şirkete işletme izinleri verilmiş durumda. Üstelik izin alanları, ÇED alanından fazla ve içerisinde Karlık ve Söbücealan köyleri de yer alıyor. İki köy haritadan silinecek.

1.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI ZARAR GÖRECEK

Proje sahası, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan Söbücealan Yerleşimi ve Nekropolü'ne sadece 1.300 metre mesafede. Bölgede başka arkeolojik alanların da olması muhtemel. Patlatmalar ve tozumalar sit alanına zarar verecek.

DEPREM RİSKİ

1.derece deprem bölgesi olan Balıkesir ilinde son yıllarda yaşanan depremler bölgeyi korkutmakta. Maden sahasının yakınından diri fay hatları geçiyor. Olası bir depremde atık barajlarının yıkılması felakete yol açabilir.

KAMU YARARI YOK

Projenin ekosistem üzerinde yol açacağı zararlar, iklim değişikliğine ve çevre ve insan sağlığına etkileri hesaba katılmamış durumdadır. Proje sadece şirketin kârına hizmet etmektedir ve hiçbir kamu yararı bulunmamaktadır.

Proje, anayasal bir hak olan "sağlıklı çevrede yaşama hakkını" ihlal etmektedir. Bu nedenle kamu yararı olmayan söz konusu projenin ÇED Olumlu kararı iptal edilmelidir.

Açılan davada, şirketlerin ÇED kararından hemen sonra dava sürecinin tamamlanmasını beklemeden işe başlıyor olmaları nedeniyle, Mahkemenin bir an önce yürütmeyi durdurmasını ve akabinde de ÇED olumlu kararını iptal etmesini bekliyoruz.

Yaşam altından değerlidir.