Limak ve İÇTAŞ’ın emek sömürüsünde sınırı yok

Haber Merkezi

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, bölgede madencilik faaliyeti yürüten Limak ve İçtaş’ın 300’e yakın Afgan işçiyi ucuz işgücü olarak çalıştırmak için hazırlık yaptıklarını ileri sürerek "Bu talana, emeğin ucuzlatılmasına ve bölgemizin sosyolojik yapısını bozmak isteyenlere sessiz kalmayacağız" dedi.

Uzun, yaptığı açıklamada LİMAK ve İÇTAŞ’ın yıllardır “yöre halkına istihdam” söylemiyle meşruiyet aradığını belirterek, şirketlerin Muğla Milas’ta asgari ücrete Afgan işçileri çalıştırmaya hazırlandığını iddia etti.

"Aldığımız bilgilere göre, 300’e yakın Afgan için çalışma izin başvurusu yapıldı. E-devlet şifreleri alındı, teknik belgeler için süreç başlatıldı. Halihazırda madende yaklaşık 100 Afgan işçinin çalıştığı, bu sayının kısa sürede 400’e ulaşacağı, üstelik nerede kaldırdıkları dahi belirsiz olduğu ifade ediliyor" diyen Uzun, "Bu talana, emeğin ucuzlatılmasına sessiz kalmayacağız; havamızı, suyumuzu, toprağımızı ve Milas’ın onurunu savunacağız" dedi.