"Limak ve taşeronu gasp ediyor, Barça göz yumuyor!"

Melisa AY

Barcelona'nın futbol maçlarına ev sahipliği yapan Avrupa’nın büyük stadı Camp Nou’da hakları gasp edilen işçiler eylem yaptı.

Limak’ın yüklenicisi olduğu stat genişletme inşaatında kaçak çalıştırılan ve hakları için eylem yapan işçiler, patronun kendilerini işten çıkarmasına karşı bugün stat önünde ses yükseltti.

Limak ve taşeron Extreme İşler/Extreme Work şirketlerini protesto eden işçiler İşçi Komisyonları Sendika Konfederasyonu (CCOO) ile stat önünde eylem yaptı.

İşçiler, "Limak işten çıkarıyor ve ödeme yapmıyor, Barça buna izin veriyor" yazılı İspanyolca pankart taşıdı, "Limak hakkımızı ver" sloganı attı.

"FİRMA HUKUKSUZ BİR SÜREÇ İŞLETTİ"

Camp Nou Limak Taşeron İşçileri imzalı basın açıklamasını Hüseyin Karakaya okudu.

Açıklamada, kanunsuz çalışma koşullarının kamuya duyurulmasıyla işten çıkarıldıklarının altını çizen işçiler, "Çalışmaya başladığımız ilk günden bu yana oturum kartımız, çalışma iznimiz ve sigortamız şirket tarafından yapılmamış, bu nedenle İspanya’da illegal duruma düşürülmemize sebep olunmuştur. Buna rağmen firma, bizleri önce kaçak duruma düşürüp ardından ‘kaçaksınız’ bahanesiyle işten çıkarmaya kalkmış, hukuksuz bir süreç işletmiştir" dedi. Şantiyedeki sendika düşmanlığı hatırlatılarak CCOO ile dayanışma gösteren herkesin gerekçesiz işsiz bırakıldığı ifade edildi.

Extreme İşler şirketinin taşeronluğunda Limak için çalışan Camp Nou emekçileri, bu iki şirketin de çözüm yolunu kapattığının altını çizerek taleplerini şöyle sıraladı:

• Tüm işten çıkarılan arkadaşlarımızın geri alınmasını,

• Ödenmeyen ücret, izin ve tazminatlarımızın eksiksiz karşılanmasını,

• Oturum kartı, çalışma izni ve sigorta işlemlerimizin derhal yapılmasını,

• Limak’ın ana yüklenici sıfatıyla sorumluluk alarak bu hukuksuzluğa son vermesini talep ediyoruz.