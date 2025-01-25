Limak’ın isyanını gördü, Bakanlık devreye girdi

Ekonomi Servisi

Ticaret Bakanlığı, Suriye’de yönetimi ele geçiren cihatçıların gümrük vergisi düzenlemesine ilişkin yeni anlaşmalar yapılacağını duyurdu. Suriye’deki yeni yönetim, tek tip vergilendirme sistemine geçti. Savaşın yıktığı Suriye’nin yeniden inşası için sıraya giren başta inşaat şirketleri, oranlara isyan etti.

İsyan eden müteahhitlerden biri de Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir’di. Özdemir, "Yeni yönetim Türkiye’den giden ürünlere yüzde 300’e varan gümrük vergisi uygulama kararı almış. Bu karar beni çok şaşırttı. Yeni yönetimle aramız çok iyi görünüyor çünkü" diye konuşmuştu. Özdemir, “50 dolara ihraç ettiğimiz çimentodan 27 dolar vergi alınacağı anlamına geliyor. Bu düzeyde bir verginin Türkiye’ye özel uygulanması anlaşılır gibi değil" ifadelerini kullanmıştı.

Özdemir’in isyanını duyan Ticaret Bakanlığı, vergi anlaşmaları için adım attı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sanayi ve tarım ürünleri ticareti, transit taşımacılık ve müteahhitlik alanlarında iş birliğinin artırılması hedefleniyor. Türk firmalarının Suriye’nin yeniden imarında kilit rol üstlenmesi planlanıyor" denildi.