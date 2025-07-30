Limak’ın su kaynaklarına tehdidi sürüyor: Toplantı 19 Ağustos’ta

İlayda SORKU

Limak Holding’e bağlı Altınordu Madencilik’in Balıkesir Balya’da kurmak istediği altın madeni projesi için başlatılan çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 19 Ağustos’ta inceleme değerlendirme komisyonu (İDK) toplantısı yapılacak.

Projenin yer seçimi ve içeriği hem ekolojik hem sosyoekonomik açıdan ciddi riskler barındırıyor. Maden sahası, Bandırma’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan ve aynı zamanda Gönen, Bandırma ile Biga’daki tarım arazilerinin sulamasını sağlayan Gönen-Yenice Barajı’nın uzun mesafeli koruma havzası içinde yer alıyor. Projeye en yakın konut ise yalnızca 120 metre mesafede.

Toplam proje bedelinin 3 milyar 865 milyon TL olduğu belirtilen maden sahasında hem açık ocak hem de yeraltı madenciliği yapılacak. 276 hektarlık ÇED alanı içinde siyanürlü tank liçi yöntemi ile altın ayrıştırılması planlanıyor.

MİLYONLARCA KİLO PATLAYICI

Şamlı Fay Hattı’na yalnızca bin 600 metre, Havran Balya Fay Hattı’na ise 9 bin 600 metre mesafedeki proje alanında patlatmalı üretim yapılması öngörülüyor.

Buna göre açık ocakta yılda 2 milyon 250 bin kilogram ANFO ve 100 bin kilogram dinamit, yeraltı ocağında ise 1 milyon 339 bin 200 kilogram ANFO ve 172 bin 800 kilogram dinamit kullanılacak.

Proje sahasının büyük kısmı ormanlık alandan, kalan bölümü ise tarım ve çayır habitatlarından oluşuyor. Başvuru dosyasındaki verilere göre bölgede 66 familyaya ait 395 bitki türü bulunuyor; bunlar arasında endemik türler de var.

MANYAS DA HEDEFTE

Ekoloji Birliği Eş Sözcüsü Süleyman Eryılmaz, projeye tepki göstererek doğrudan tehcir benzeri bir süreç yaşanacağını ifade etti. Eryılmaz, Limak’ın hayata geçirmek istediği projenin iki köyü kapsadığını, hatta birinin doğrudan işletme alanında kaldığını belirterek şunları söyledi:

"Doğal olarak köyü ortadan kaldıracak bir proje bu. Su varlıklarını çok ciddi şekilde tehlikeye sokacak. Bölgedeki yüzey suları birleşip bir ırmak aracılığıyla Manyas Gölü’ne kadar ulaşıyor. Yani sadece köyler değil, kuş cenneti de tehlike altında. Ayrıca proje alanı ormanlık; burada ciddi bir ağaç kıyımı da yapılacak. İnsanlar oralardan koparılacak, topraklarından uzaklaştırılacaklar. Bu açıkça bir tehcir uygulaması gibi. Balya zaten risk altındaydı, yeni projelerle maden kasabasına çevrilmek isteniyor."

Eryılmaz ayrıca bölgede hâlihazırda faaliyette olan başka madenlerin de bulunduğunu, Eczacıbaşı’na ait bir kurşun-nikel madeni ile geçmişteki kurşun madenlerinden kalan atıkların hâlâ temizlenmediğini vurguladı.