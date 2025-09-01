Limak’ın yeni talan planı devrede: Tarım arazileri yok olacak

Ebru ÇELİK

AKP iktidarının teşviklediği “beşli çetesi”nden biri olan Limak Holding’in yeni talan projesine ÇED gerekli değildir kararı verildi. İskenderun’da denizi doldurup kıyıyı talan eden şirket, şimdi de Ankara’nın kırsalına göz dikmiş durumda. Limak Holdinge bağlı Limak İskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ’nin, Çankaya’nın Kömürcü Mahallesi’nde, 139 Ada, 3-4-5-6 No’lu Parsellerde planlandığı proje tarla ve bağ arazilerini içeriyor.

56 bin 633 metrekarelik tarım arazilerini kapsayan alana kurulacak güneş enerji santrali (GES) projesi için Ankara Valiliğince Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir kararı verildi. Şirket ürettiği elektriği kendi tüketimi için kullanacağını söylerken, köylüler “çiftçinin ekmeğini elinden alacak projeye” tepkili.

PROJE BEDELİ 74 MİLYON TL

73 milyon 936 bin TL bedelli “Limak Port Çankaya GES-1” adlı proje, şirketin öz tüketimini karşılamak için planlandı. Ancak hem Çankaya Belediyesi hem de Ankara Büyükşehir Belediyesi projeye “tarım arazisi uyarısı” yaptı. Çankaya Belediyesi, alanın “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar” içinde olduğunu, Kömürcü köylülerinin geçimini tarım ve hayvancılıkla sağladığını, bu nedenle ekilebilir tüm arazilerin korunması gerektiğini belirtti. Belediye ayrıca, “Gerekli izinlerin alınmadığını, yer seçiminin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini” vurguladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ise planlama sürecinin tamamlanmadan uygulamaya geçilemeyeceğini, projenin üst ölçekli planda “tarım alanı” içinde kaldığını ve panellerde kullanılan ağır metallerin bertarafına ilişkin ÇED raporunun eksik olduğunu söyledi. Bu görüşler, LİMAK’ın proje sunum dosyasında da yer aldı. Buna rağmen proje Ankara Valiliğince onaylandı.

Güneş Enerjisi Santralleri en az 2 bin dönüm gibi dev alanları kaplıyor. Limak’ın daha önce Hatay’da yaptığı Erzin GES de 2 bin dönüm araziye kurulmuştu. Limak’ın Isparta ve Konya’da da GES projeleri bulunuyor.