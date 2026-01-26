Limak’ın yenilediği Camp Nou’da ilk sağanak sınavı: Basın tribününü su bastı, koridorlar göle döndü

Barcelona’nın dün Real Oviedo’yu ağırladığı La Liga maçında Camp Nou’yu vuran şiddetli sağanak ve dolu, stadyumda kaos yarattı.

İspanyol basını maçın son bölümünde tribünlerin hızla boşaldığını, seyircilerin kapalı alanlara sığındığını yazdı. Şiddetli yağmurun ardından stadın iç bölümlerinde oluşan su birikintileri dikkat çekti. Basın tribünü ve geçiş alanlarında koridorlarda seli andıran görüntüler oluştu.

Karşılaşma sırasında Camp Nou’daki basın tribününün sular altında kaldığı görüldü. Gazetecilerin ayak bileklerine kadar suya bastığı görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Yağışın bir anda bastırdığı ve dolunun da eşlik ettiği, basın tribününün üstünün açık olması nedeniyle çalışma koşullarının zorlaştığı vurgulandı.

Así han acabado las posiciones de comentaristas tras la tormenta En el Camp Nou pic.twitter.com/mdjbZfxqRq — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) January 25, 2026

“İNŞAAT VAR” SAVUNMASI

Camp Nou, “Espai Barça” projesi kapsamında kapsamlı bir yenilemeden geçiyor. Projenin tasarla-yap sözleşmesi, 31 Ocak 2023’te FC Barcelona ile Limak İnşaat arasında imzalandı. Limak adına imzayı şirketin patronu Nihat Özdemir attı.

Kulüp yetkilileri stat inşaatının henüz tamamamlanmamış olması nedeniyle böyle bir sorunun yaşandığını belirtti. Laporta’nın da yağmurda locada ıslandığı görüntüler üzerinden yapılan yorumlarda, çatının tam olarak bitmediği bir stadyumda bu tür anların “beklenen risk” olduğu savunuldu.

Ancak İspanyol basınında yapılan yorumlarda dev bütçeli bir projede basın alanının ve sirkülasyon noktalarının su baskınından etkilenmesini “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

EMEK SÖMÜRÜSÜ

Tartışma sadece yağmurla sınırlı değil. Camp Nou şantiyesi, son aylarda işçi eylemleriyle de gündeme geldi.

İspanyol sendikası CCOO, Kasım 2025’te stadyum önünde protestolar düzenlendiğini; taşeron firma ve yükleniciyle ilgili işten çıkarma, ücret ödemeleri ve çalışma koşulları iddialarını kamuoyuna taşımıştı.

BirGün'e konuşan işçiler stat inşatında yaşadıkları sömürüyü şu ifadelerle anlatmıştı:

"Macaristan’dan geldim, orada izinlerim vardı. Kanuna göre şirketin oturum ve çalışma izni çıkarması gerekiyordu ama yapmadılar; sözleşme bile imzalatmadılar. Barcelona'ya ayak bastığımız ilk gün işbaşı yaptırıldık, işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi bile vermediler; eğitimi ancak bir ay sonra verdiler."