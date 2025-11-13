Limak’ın zehrine ÇED onayı çıktı

Gökay BAŞCAN

Limak Holding’e bağlı Altınordu Madencilik’in Balıkesir’deki siyanürlü altın madeni işletmesine çevresel etki değerlendirme (ÇED) onayı verildi. Şirket böylece Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan aldığı olurla, 20 bin ağaç kesecek, yılda 370 bin ton siyanür kullanılacak.

Ülkenin oksjen deposu Kazdağları’nın önemli bir kısmını da sınırları içerisinde yer alan Balıkesir, maden şirketlerinin kuşatması altında. Son 10 yılda Balıkesir ili sınırları içerisinde 429 maden projesine ÇED onayı verildi.

Koza Altın, ESAN Eczacıbaşı, Zenit ve CVK gibi maden tekelleri bölgeyi bitirmekte kararlı. Balıkesir’in Balya ilçesi, Karlık ve Söbücealan mahallerinde yapılmak istenen, yönetiminide Nihat Özdemir’in oğlu Batuhan Özdemir’in bulunduğu Altınordu Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin açmak istediği maden tesisi için ÇED onayı verildi. Siyanür kullanılacak maden tesisinde; açık ve yeraltı ocakları, cevher zenginleştirme, kırma eleme, atık depolama, mobil kırıcı tesisleri ile beton santralları kurulacak. Şirket, devasa tesis için 3 milyar 865 milyon TL harcayacak.

1439,57 hektar büyüklüğündeki ruhsata sahip şirket, kuru tarım, mera, orman ve fundalık alanlardan oluşan toplam 276,93 hektarlık alanda faaliyet yürütecek. Cevher arama için 500 sondaj kuyusu açarak bölgeyi deşik deşen eden şirket şimdi de 20 bine yakın ağaç kesecek.

Proje kapsamında insan ve çevre sağlığına zararlı birçok kimyasal kullanılacak.

Bir yılda toplam kullanılacak zararlı kimyasallardan bazıları şu şekilde.

• 370 bin ton siyanür

• 510 bin ton sodyum hidroksit (kostik)

• 460 bin ton hidroklorik asit (tuz ruhu)

***

CVK’NİN ISRARI!

İvrindi ve Altıeylül ilçelerinde 16 köyü etkileyecek CVK Madencilik A.Ş.’ye ait altın-bakır ocağı projesi, yargı kararıyla iki kez iptal edilmesine rağmen revize ÇED raporuyla yeniden gündeme geldi. Geçen hafta İnceleme Değerlendirme Komisyonu toplantısı yapıldı.

17 PROJEYE ONAY!

2015’ten bu yana Balıkesir Balya’da faaliyet yürüten Esan Eczacıbaşı, faaliyette olan kalker ocağında defalarca kapasite artırımına gitti. Her başvurusu onaylanan şirket, son olarak geçen yıl ÇED onayı aldı. Kapasitesini iki kat artıran şirket, bölgedeki orman ve sulak alanları tehdit ediyor. ÇED sisteminde son 10 yılda 17 projesine onay verilen şirket, sık sık işçileri işten atmakla da gündeme geldi.

KOZA’YA ‘DUR’ DENDİ

Karesi ilçesi Turplu Mahallesi yakınlarında Koza Altın A.Ş. tarafından planlanan altın madeni projesine yargıdan fren geldi. Balıkesir 2. İdare Mahkemesi, “ÇED gerekli değildir” kararının yürütmesini durdurdu. Mahkeme, 28 Ağustos 2025’te verdiği kararında, telafisi güç zararlar doğabileceği gerekçesiyle yürütmeyi durdurdu.

PROJE BUGÜN PROTESTO EDİLECEK

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde Zenit Madencilik, altın ve gümüş üretimini 83 kat artırmak için yeni bir ÇED süreci başlattı. Proje, çoğunluğu orman olan 94 hektarlık alanda yılda 2 milyon 500 bin ton kapasiteyle yürütülecek. ÇED süreci kapsamında bugün halkın katılımı toplantısı yapılacak. Bölge halkının projeye itiraz edeceği toplantıya Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği çağrı yaptı.