Liman Başkanlıkları duyurdu: İsrail bağlantılı gemi trafiğine kısıtlama

İsrail bayraklı ya da İsrail sahipli gemilerin Türkiye'ye gelişine ve Türk bayraklı gemilerin de İsrail'e gidişine yönelik tam kısıtlama getirildi.

Filistin’in yanında olduklarını iddia eden AKP iktidarı, tepkilere rağmen arka planda İsrail’le ticaretini sürdürüyor.

İsrail, insanı yardım malzemeleri taşıyan TIR'ların girişine izin vermediği Gazze'yi topyekün işgal etmeye başlamasının ardından Türkiye'de Liman Başkanlıkları tarafından dikkat çeken bir karar alındı.

Liman Başkanlıklarınca alınan karara göre, İsrail bayraklı veya İsrail sahipli gemilerin ülkeye girişi ve Türk bayraklı gemilerin İsrail'e gitmesini yasaklandı.

SORUMLULUK İMZASI İSTENECEK

Bu kapsamda; İsrail ile ilişkili yüklerin Türkiye limanlarında, konteyner aktarmaları dahil, işlemlerine izin verilmeyecek.

Armatörlerden gemilerinin işletmelerinin İsrail ile bağlantılı olmadığı ve İsrail'e yönlendirilecek yük veya askeri malzeme taşımadıklarına dair sorumluluk imzası vermelerini talep edilecek.