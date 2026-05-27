Liman emekçileri işe dönmeyi bekliyor

Mersin Limanı’nda faaliyet gösteren Özgüneş Taşımacılık firmasında çalışırken sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan 185 işçinin direnişi 147’nci gününde devam ediyor.

Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS) Mersin Şubesi üyesi işçiler, Bayramı işsiz ve borç içinde karşılayacaklarını belirterek dayanışma çağrısı yaptı.

31 Aralık 2025’ten bu yana işten çıkarılmalarına karşı Mersin Uluslararası Limanı (MIP) önünde eylemlerini sürdüren işçiler, aylardır yalnızca işsizlik maaşıyla yaşamaya çalıştıklarını ifade etti. İşçiler, çocuklarına bayramlık kıyafet, ayakkabı ve şeker dahi alamadıklarını söyledi.

BAYRAMLIK ALAMIYORUZ

MA’da yer alan habere göre, işçilerden Menderes Sercan ise şirketlerin daha fazla kâr elde etmek uğruna işten çıkarıldıklarını söyledi. Kirasının 17 bin TL olduğunu söyleyen Sercan, ulaşım masrafını karşılayamadığı için direniş alanına her gün yürüyerek geldiğini belirtti: Sercan “Bir buçuk saat yürüyerek buraya geliyorum. Çocuklarım bayramlık istiyor ama alacak param yok. Çocuklarım bu bayrama eski elbiseleriyle girecek. Evde çalışan kimse yok, hepimiz zor durumdayız” diye konuştu.

İşçilerden Metin Tahman’da artık evlerine ekmek götüremez hale geldiklerini, işçilerin yalnızca sendikal haklarını savundukları için işsiz bırakıldığını belirtti. Nevzat Şekem ise işçilerin suç işlemediğini, yalnızca haklarını aradıkları için cezalandırıldığını ifade ederek.’Bizim tek talebimiz işimize geri dönmek ve sendika hakkımızın tanınmasıdır” dedi.