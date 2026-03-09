Liman işçileri haklarını istiyor

EMEK SERVİSİ

Mersin Limanı’nda sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan 185 işçinin işe iade talebiyle başlattığı direniş 68’inci gününe girdi.

Özelleştirme sonrası yabancı sermayeye devredilen limanda yükleme ve boşaltma işlerini yürüten Özgüneş Taşımacılık bünyesinde çalışan işçiler hem işlerini hem de sendikal haklarını kaybettiklerini belirterek hafta içi her gün limanın A Kapısı önünde eylem yapıyor.

SEFALET ÜCRETİ ALIYORDUK

İşçiler, ağır ve güvencesiz çalışma koşullarına karşı sendikalı olduklarını, bunun ardından kapı önüne konulduklarını belirtiyor.

Siirt’ten Mersin’e çalışmak için gelen, Akdeniz ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki iki çocuk babası Mahsun Eren yaşadıklarını şöyle anlattı: “Taşeron firmasında 4 sene çalışmıştım burada da 5 aydır çalışıyordum. Siirt’ten Mersin’e çalışmak için geldim. Akdeniz ilçesinde yaşıyorum. 2 kız çocuğum var, evliyim. Maaşım asgariydi, sefalet ücreti alıyorduk. Kimseye herhangi bir hak vermediler. Şimdi işsiziz. Hamallık yapıyordum, kötü çalışma koşullarında, güvencesiz çalışıyorduk. Bizi kapı önüne attılar, bu hukuksuzluğu da kabul etmiyoruz, 2 aydır da eylemdeyiz. Hiçbir yetkiliden de ses seda yok.”

52 KİŞİ TAZMİNATINI ALAMADI

2015’ten bu yana limanda çalıştığını belirten 42 yaşındaki Nevzat Çeken de en ağır işlerde görev yaptıklarını söyledi. Çeken “En zor işi yapıyordum. TIR’ları, konteynerleri boşaltıyordum. Kendi belirledikleri tazminatı verdiler, birçoğumuz imza atmadı. Son maaşımıza da el koydular. 57 arkadaşımız tazminatını almadı. 185 kişi işsiz kaldı. Sonradan 30 kişiyi başka bir şirkette işe aldılar. 101 işçi arkadaşımızla grevdeyiz. Sabahtan öğlene kadar eylem yapıyoruz. İş arıyorum. Haklarımızı bile alamadık, mahkemeye verdik şirketi” ifadelerini kullandı.

10 BİN LİRAYLA GEÇİNEMEYİZ

Limanda 13 yıldır çalıştığını söyleyen 45 yaşındaki dört çocuk babası Ayhan Karabaş ise ücret sistemine ve yaşadığı mağduriyete dikkati çekti. Karabaş, “İşsiz kaldım, tazminatımı almadım. Bize asgari ücret yatırıyorlardı geri kalanını elden veriyorlardı, eldeki paramızı da vermediler. Hamallık yapıyordum. 68 gündür eylem yapıyoruz. Sesimizi duyan yok. 1 kız 3 erkek çocuğum var. Liseye gidiyorlar. İşsizlik maaşına başvuru yaptım ve ayın 5’inde 10 bin TL aldım. Nasıl geçineceğimi bilmiyorum. 10 bin TL kime yetecek? 45 yaşında bir babayım ben” dedi.