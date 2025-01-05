Liman projesi tepkiye yol açtı

HABER MERKEZİ

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Turgutreis’te yapılması planlanan Sahil Güvenlik Limanına karşı tepkiler sürüyor.

Turgutreis Mahallesi Bahçelievler Mevkii’nde 150 dönümlük alanda Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 hafta önce inşaatına başlanan 300 metre uzunluğunda 140 metre genişliğindeki sahil güvenlik limanı şantiyesine hafriyat taşıyan kamyonların, yurttaşların Bodrum 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde mal ve can güvenliği olmaması nedeniyle açtığı “Kamyonların çalışmama kararına” uymadığını belirten Turgutreis Platformu, limanın yapıldığı bölgede basın açıklaması yaptı.

Platform üyeleri projenin taşınmasını istedi. Turgutreis Platformu Sözcüsü Nihat Koyuncu, Avukat Ziya Levent, Turgutreis Platformu Sorumlusu Volkan Doğer tarafından okunan basın açıklamasında, projenin yerinin yanlış olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Burası yoğunluklu bir yerleşim ve aynı zamanda turizm merkezidir. Yani askeri tesis için en olmaz yerdir. Bu alanın kıyısında halk plajı, iskeleler ve yanı başında marina, balıkçı barınağı mevcut. Özel ve günlük tur teknelerinin deniz üzerindeki trafik yoğunluğu özellikle yaz aylarında hepimizin malumudur. Bunların arasında Sahil Güvenlik tekneleri nasıl bir çalışma yapabilecektir?”

Bölgenin ‘Önemli Doğa Alanı’ olarak işaretli olduğuna dikkat çeken Doğer ise, “Denizin oksijen kaynağı Poseidon çayırları, caretta-carettaların yaşam alanları yok olacaktır. Her canlının nefes almaya ihtiyacı olduğu gibi Turgutreis halkı da nefes almak zorundadır. Bu kıyı bandı Turgutreis halkının nefes aldığı en önemli yaşama alanıdır. Yol yakınken bu yanlıştan geri dönün” dedi.