Liman projesine geçit yok: Burnaz halkı direniyor

Haber Merkezi

Hatay’ın Erzin ilçesindeki Burnaz sahiline Tosyalı Denizcilik ve Liman İşletmeciliği AŞ tarafından yapılmak istenen liman projesi halkın tepkisine neden oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın proje için çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci kapsamında düzenlemek istediği halkın katılım toplantısı, bölge halkının itirazları sonucu gerçekleştirilmedi. Projeye karşı çıkan yurttaşlar, bölgenin doğasını ve yaşam alanlarını korumakta kararlı olduklarını ifade etti.

Erzin Gönüllüleri Derneği Başkanı Hüseyin Ertaç, Burnaz sahilinin sadece Erzin’in değil, çevre illerin de nefes aldığı bir yaşam alanı olduğunu vurguladı. Ertaç, “Burası eşsiz bir kumsal. Denize ücretsiz girilebilen, herkesin kullanımına açık bir alan. Çevre illerden bile insanlar buraya gelir, aileleriyle denizin tadını çıkarır. Ama bu proje bütün bunları elimizden alacak. Deniz yaşamını öldürüyorlar. Burada deniz kaplumbağalarının, özellikle de caretta carettaların yuvalama alanları var. Proje gerçekleşirse bu canlıların yaşam alanları yok olacak” dedi.

Ertaç, projenin yaratacağı ekolojik tahribata da dikkat çekerek şöyle devam etti: “250 dönümlük bir alanı denizi doldurarak kapatacaklar. Ayrıca 450 dönümlük kara alanı da projeye dahil edilecek. Bu bölge, aynı zamanda sit alanı olarak tescillenmiş bir yer. Doğayı hiçe sayarak böyle bir projeyi hayata geçirmek isteyenlere karşı direneceğiz. Burnaz sahili sadece bizim değil, geleceğimizin mirasıdır.”

"KORUMAK ZORUNDAYIZ"

Doğu Akdeniz Çevre Platformu’ndan Sabahat Aslan ise, Burnaz sahiline yapılmak istenen liman projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Aslan, projenin yalnızca bölgedeki doğal yaşamı değil, geleceğimizi de tehdit ettiğini belirterek ÇED raporundaki eksiklere dikkat çekti. Aslan, “Burnaz sahili, bölgenin en önemli doğal yaşam alanlarından biri. Burada deniz kaplumbağaları ve caretta carettalar gibi hassas türler yuvalama alanı buluyor. Ayrıca bu bölge, sit alanı olarak koruma altına alınmış bir yer. Ancak liman projesiyle birlikte bu ekolojik dengenin tamamen yok edilmesi riskiyle karşı karşıyayız” diye konuştu.

Aslan, raporun bölgenin ekolojik yapısını ve biyolojik çeşitliliğini yeterince incelemediğini ifade ederek şunları dile getirdi: “ÇED raporunda, projeden etkilenecek olan deniz canlılarının durumu hakkında detaylı ve bilimsel bir analiz bulunmuyor. Deniz dolgusu yapılacak alanda oluşacak kirlilik, deniz yaşamını nasıl etkileyecek? Bununla ilgili net bir bilgi yok. Ayrıca, kara alanı için yapılacak inşaatların çevresel etkisi de detaylı şekilde ele alınmamış. Sit alanı olan bir bölgede böyle bir projenin hukuka aykırı olduğunu düşünüyoruz.”

Burnaz sahilinin sadece Erzin için değil, tüm bölge için bir doğal miras olduğunu belirten Aslan, “Bu bölgeyi korumak hepimizin sorumluluğu. Doğayı katleden projelere karşı mücadelemiz sürecek. Burnaz sahili, ranta ve tahribata teslim edilmeyecek” ifadelerini kullandı.