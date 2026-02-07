Limanağzı'nda doğa ve kültür mirası rant tehdidi altında

Kaş–Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde yer alan Limanağzı, yapılaşma girişimleriyle gündemde. 3. Derece doğal sit, 3 adet birinci derece arkeolojik sit ve bir tarihi sit alanını barındıran bölgede, eski Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’nun yol açma ve yapılaşma faaliyetlerine karşı yaşam savunucuları hukuk mücadelesi başlattıklarını duyurdu.

Kaş Çevre ve Kültür Derneği’nin açıklamasına göre, eski Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’ya ait arazide izinsiz yol açma ve yapılaşma girişimleri sürüyor. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’nün 2025 Aralık ayında verdiği izinle, 3.978 m² orman arazisinden yol açıldı ve bu yol 29 yıllığına Mumcu’nun şirketine kiralandı. Dernek, bu iznin kamu yararı yerine kişisel çıkar gözettiğini ve hukuka açıkça aykırı olduğunu belirterek uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararlar doğuracağı gerekçesiyle iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı.

BÖLGEDE ONAYLI İMAR PLANI BULUNMUYOR

Mumcu, protestolar üzerine yaptığı açıklamada “imar mevzuatının zorunlu kıldığı bir çalışma” yürüttüklerini öne sürdü. Ancak dernek, bölgede onaylı imar planı bulunmadığını, konaklama izni olmadığını ve glamping dahil hiçbir yapılaşmanın mümkün olmadığını, yaşananın bir “hukuk çarpıtması” olduğunu vurguladı.

ZEYTİNLİKLER ZARAR GÖRÜYOR

Yol açımının ardından bölgede izinsiz taraçalandırma, düzleştirme ve sahile paralel yolların açıldığı; zeytin ağaçlarının söküldüğü bildirildi. Dernek, bunun yalnızca doğa tahribatı değil, aynı zamanda Zeytincilik Kanunu ve koruma mevzuatının açık ihlali olduğunu ifade etti.

"LİMANAĞZI’NI RANT’A TESLİM ETMEYECEĞİZ"

Kaş Çevre ve Kültür Derneği, birden fazla koruma statüsüne sahip bir alanda, plan bulunmaksızın yürütülen faaliyetlerin usulsüz ve hukuka aykırı olduğunu belirterek tüm kurumları hukukun ve kamusal sorumluluğun gereğini yerine getirmeye çağırdı. “Limanağzı’nı rant’a teslim etmeyeceğiz” diyen dernek, hukukun uygulanması için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.