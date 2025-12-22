Limanağzı’na açılan kara yoluna tepki

HABER MERKEZİ

Antalya’nın Kaş ilçesinde, Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde yer alan Limanağzı Koyu’na kara yolu açılması için eski Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’ya ait şirkete izin verilmesi tepkilere yol açtı.

Bölge halkı ve yaşam savunucuları, Limanağzı’nın imara açılamayacağını ve herhangi bir yapılaşma faaliyeti yürütülemeyeceğine dikkat çekerek ''Burada imar yok. Yapılaşma olamaz'' denildi.

LİKYA YOLUNA ZARAR

Çalışmaların yapıldığı alanda dün bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ve yurttaşlar dün yapılmak istenenleri protesto etti. Evrensel'in haberine göre tekne sahipleri ve bazı siyasi isimlerin de destek verdiği eylemde, orman arazisinde açılmaya başlanan yolun emsal oluşturacağı ve bölgenin betonlaşmasına neden olacağı vurgulandı. Kaş Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Murat Akoy, orman arazisinde başlatılan çalışmalar sırasında zeytin ve pırnal ağaçlarının zarar gördüğünü söyledi. Akoy, “Yaklaşık 3,5 kilometrelik bir güzergâhtan söz ediyoruz. Hem Topçu Yolu’na hem de Likya Yolu’na zarar veriliyor. Bölgede lahitler, işlikler ve sarnıçlar bulunuyor. Limanağzı’na ulaşım için açılmak istenen yolun ilk 100 metresi kırılarak açıldı, orman arazisi temizlenerek yol çalışmasına başlandı” dedi. Bölgenin Özel Çevre Koruma Bölgesi, 3. derece doğal sit ve zeytinlik vasfı taşıdığını anımsatan Akoy, “Birden fazla koruma statüsü olan çok özellikli bir alandayız. Aynı zamanda burada imar yok” diye konuştu. Kaş Çevre ve Kültür Derneği’nin avukatı Tuncay Koç ise yargı kararlarına dikkat çekerek, eski Bakan Erkan Mumcu’ya ait şirkete verilen izinlerin hukuken geçersiz olduğunu söyledi. Koç, “Şu aşamada Limanağzı bölgesi imara açılamaz, herhangi bir yapılaşma faaliyeti yürütülemez” dedi.