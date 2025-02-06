Limanda İsrail eylemi

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İsveç’te liman işçileri, İsrail’e silah sevkiyatına karşı eylem başlattı. Evrensel’in haberine göre İsveç Liman İşçileri Sendikası (Svenska Hamnarbetarförbundet) Başkanı Martin Berg, “Bu eylemle sevkiyatları tamamen engelleyemeyiz çünkü hangi gemilerin silah taşıdığını bilmiyoruz” diyerek sevkiyatların gizli olduğunu belirtti.

İş Mahkemesi eylem konusunda yeşil ışık yakarken eylem süresinin ancak 6 gün olabileceğine karar verdi. Limanı yöneten şirket Göteborg Roro Terminals (GRT), aynı zamanda liman işçileri sendikasının başkan yardımcısı olan Eric Helgeson’un “güvenlik koruma yasasına aykırılık” ve “sadakatsizlik” gerekçesiyle işten çıkarılacağını duyurdu.