Limiti 25 bin TL’nin altındaki kredi kartlarında alarm

Limit kullanım oranları, yüksek limitli kredi kartlarında azalırken, en düşük limitli kredi kartlarında yükseldi.

Merkez Bankası’nın art arda faiz artırımlarından sonra yüksek limitli kredi kartı kullananlarda ‘limit kullanım oranı’ düşerken; geliri düşük olanlarda bu oran arttı. Limiti 25 bin liranın altında olan ve asgari tutarı ödeyerek diğerini faize bırakanların oranı yükselmeye devam ediyor.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin verileri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) analizine göre, bireysel kredi kartında kişi başı borç artışı yavaşlayarak da olsa devam ediyor.

Finansal İstikrar Raporu'ndaki analize göre, limit kullanım oranları daha düşük limitli kartlarda artıyor. Bireysel kredi kartı aktif kullanıcı sayısında ve kişi başı borç tutarında artış sürüyor.

İhtiyaç kredilerinde görülen faiz oranlarındaki yükselişin ardından hane halkının kredi kartı kullanımına yöneldiği görülüyor.

Analize göre gelir artışları sonrası yapılan limit güncellemeleri kredi kartı kullanım kapasitelerini etkiliyor. Yüksek limitli kartlarda limit kullanım oranı gerilerken 25-100 bin TL arası limite sahip kartlarda doluluk sınırlı artış sergiledi. 25 bin TL ve altı limite sahip kredi kartlarında ise limit kullanım oranının artışını sürdü.

Kredi kartından faize bırakılan borç tutarı artarken bu tutarın toplam kredi kartı borcuna oranı ise tarihsel ortalamaların altında kaldı.

Asgari ödeme oranı ve üzerinde ödeme yapılan kartlarda faize bırakılan borçların toplam kart bakiyesine oranı yüzde 12,6 olurken, asgari ödeme oranının altında ödeme yapılan kartlarda gecikmeye bırakılan borçların oranı yüzde 8,1 olarak kaydedildi.

Gecikmeye bırakılan borcun toplam bireysel kredi kartı bakiyesine oranı yaklaşık yüzde 20 ile tarihsel ortalamasının altında yer aldı.