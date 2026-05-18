Limitler güncellendi: ATM'lerde yeni dönem

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, piyasalarda artan nakit ihtiyacına yönelik bankacılık sektöründen kritik bir adım geldi.

Bayram alışverişi ve kurbanlık alımları nedeniyle şubelerde oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmeyi hedefleyen bankalar, günlük ATM nakit çekme limitlerini yukarı yönlü revize etti. Bu hamleyle vatandaşların nakit paraya çok daha hızlı ve kolay erişmesi amaçlanıyor.

EN YÜKSEK LİMİT QNB'DE

Yeni düzenleme sonrasında bankaların belirlediği günlük nakit çekim limitlerinde ciddi farklılıklar göze çarpıyor. Güncelleme ile en yüksek nakit çekim imkanını 60.000 TL ile Enpara sunarken, onu 50.000 TL’lik fiziki çekim limitiyle QNB Bank takip ediyor. Kamu bankaları ve diğer birçok özel bankada ise günlük limitlerin ağırlıklı olarak 10.000 TL ile 20.000 TL arasında konumlandığı görülüyor.

Bankalar sadece fiziki kartla yapılan işlemlerde değil, mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilen QR kodla çekim limitlerinde de esnekliğe gitti. Ancak bu noktada her bankanın politikası aynı değil. Örneğin Vakıfbank’ta fiziki kartla para çekme limiti 20.000 TL’ye kadar çıkarken, QR kodla çekim sınırı 5.000 TL’de kalıyor. Bu nedenle vatandaşların işlem yapmadan önce ilgili bankanın mobil uygulamasından güncel limit profillerini kontrol etmeleri önem arz ediyor.

Bayram öncesi nakit işlemlerini ATM'den halletmek isteyen vatandaşlar için bankaların güncel limit listesi şu şekilde netleşti:

Enpara: Günlük kartlı nakit çekim limiti 60.000 TL, QR kodla çekim limiti ise 10.000 TL olarak belirlendi.

QNB Bank: Hem kartlı hem de QR kodla günlük para çekme limitini eşit tutarak her iki işlem için de 50.000 TL limit hakkı tanıdı.

İş Bankası: Müşterilerine günlük 20.000 TL kartlı, 20.000 TL de QR kodla olmak üzere toplamda esnek bir çekim imkanı sunuyor.

Garanti BBVA: Günlük nakit çekim limitini 20.000 TL, dijital bankacılık QR kod limitini de yine 20.000 TL olarak güncelledi.

Vakıflar Bankası: Kartlı çekimlerde limiti 20.000 TL'ye kadar yükseltirken, QR kodla çekim limitini 5.000 TL seviyesinde tuttu.

Yapı Kredi: Günlük işlem sınırını kartlı çekimlerde 15.000 TL, QR kodlu işlemlerde de 15.000 TL olarak eşitledi.

ING Bank: Yeni düzenlemeyle birlikte günlük kartlı çekim limitini 15.000 TL, QR kod limitini ise 15.000 TL olarak uyguluyor.

TEB (Türk Ekonomi Bankası): Müşterilerine günlük 15.000 TL kartlı nakit, 15.000 TL de QR kodla para çekme hakkı veriyor.

Ziraat Bankası: Kamu bankasından nakit çekecekler için günlük kartlı limit 10.000 TL, QR kodla çekim limiti ise 10.000 TL oldu.

Halkbank: Günlük nakit para çekme sınırını 10.000 TL, mobil uygulama üzerinden QR kod limitini ise 10.000 TL olarak sabitledi.

Akbank: Güncel limit düzenlemesinde kartlı çekimler için 10.000 TL, QR kod işlemleri için de 10.000 TL sınır getirdi.

Denizbank: Günlük nakit ihtiyacı için kartlı çekim limitini 10.000 TL, QR kodla çekim imkanını ise 10.000 TL olarak belirledi.

HSBC: ATM'lerden günlük kartlı para çekme limitini 10.000 TL, QR kodla çekim limitini ise 10.000 TL olarak güncel tutuyor.