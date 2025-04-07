Limon ihracatı geçici süreyle durduruldu

Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucu, limon ihracatının 8 Nisan'dan itibaren geçici süreyle durdurulmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu kararın "yerli üretimin korunması ve artırılması, spekülatif fiyat artışlarına meydan verilmemesi" amacıyla da alındığına dikkat çekildi.

Bu kapsamda, yakın zamanda özellikle Adana, Mersin ve Hatay'da yaşanan don vakalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı ile çalışmalar yürütüldüğü ifade edildi.

İki bakanlığın koordinasyonuyla limonun 8 Nisan'dan itibaren ihracatının geçici olarak durdurulmasına karar verildi.