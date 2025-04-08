Limon ihracatındaki geçici kısıtlama kaldırıldı

Limon ihracatındaki geçici kısıtlama kaldırıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden limon üreticileriyle Bakanlıkta bir araya geldiğini aktardı.

Görüşmede, Ticaret ile Tarım ve Orman bakan yardımcıları, AKP milletvekilleri ile il başkanlarının bulunduğunu aktaran Bolat, sektör temsilcilerinin talep ve beklentilerinin ele alındığını ifade etti.

Bolat, şunları kaydetti:

"Toplantıda limonda halkımızın makul fiyatlardan ürüne erişiminin devamlılığı için yeni hasada kadar spekülatif faaliyetlere karşı müsaade edilmeyeceği ve fiyat istikrarının sağlanacağı hususlarında değerli katılımcılarla mutabık kaldık. Bu doğrultuda, limon ihracatındaki geçici kısıtlama kaldırılmış olup önümüzdeki süreçte de iç piyasadaki fiyat gelişmeleri kararlılıkla yakından takip edilecek, denetimler sürdürülecek. Hükümet olarak, çiftçimizi, üreticilerimizi, ihracatçılarımızı, esnafımızı ve tüketicilerimizi korumaya ve desteklemeye devam edeceğiz."